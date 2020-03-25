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Erzurum'da kapsamlı dezenfeksiyon işlemi yürütülüyor

Erzurum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor.

25.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:41
Erzurum 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor.
Erzurum'da özel kıyafet giyerek donanımlı araç ve cihazlarla çalışan Büyükşehir Belediyesi görevlileri, cami, meydan, alışveriş merkezi ve iş merkezlerinin yanı sıra diğer ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yaptığı yazılı açıklamada, salgın tehdidi tümüyle ortadan kalkıncaya kadar Kovid-19 ile mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Halkın sağlığı için gece gündüz çalıştıklarına işaret eden Sekmen, şunları kaydetti:
"Kovid-19 ile mücadelede Erzurum'da yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanı ilaçlayıp dezenfekte ettik. Süreci en az zararla kapatabilmek önemli. Kuşkusuz bu mücadele kadar bireysel ve toplumsal mücadele de büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalı, hijyen kurallarına dikkat etmeli ve sosyal mesafeye özen göstermelidir. Azami dikkat ve bir o kadar da sabır gerektiren bu süreci hep birlikte el ele, gönül mesafemizi sıklaştırarak atlatacağız. Bizler halkımız için mesaideyiz ve gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Onlar da hiç endişelenmeden bizim için sadece evlerinde kalsınlar."
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Erzurum’da kapsamlı dezenfeksiyon işlemi yürütülüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Sekmen, Erzurum, Güncel

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Erzurum'da kapsamlı dezenfeksiyon işlemi yürütülüyor

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