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Erzurum'da kar etkisini artıracak

Erzurum'da devam eden kar yağışının, akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırması ve yarın da etkili olması bekleniyor.

17.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:30
Erzurum'da kar etkisini artıracak
Erzurum 'da devam eden kar yağışının, akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırması ve yarın da etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Erzurum'da kar yağışının, akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak yarın da etkili olması ve il genelinde 20-40 santimetre civarı örtü bırakması öngörülüyor.
Buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile yüksek eğimli dik yamaçlarda çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Erzurum, Güncel

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