Erzurum'da Kar Raftingi Yarışması

Kaynak: AA

Erzurum'da düzenlenen kurumlar arası kar raftingi yarışı, renkli görüntülere sahne oldu.Valiliğin desteğiyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Konaklı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışa, farklı kurumlardan 20 takım katıldı.Başlangıç çizgisinden botlarla start alan ve iki ekip halinde yarışan takımlar, yaklaşık 500 metre mesafedeki bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşmaya çalıştı.Kentteki basın mensuplarının da arasında yer aldığı takımların kar üstündeki rafting yarışında renkli görüntüler oluştu.Fırtına ve kar yağışı altında gerçekleştirilen yarışlar sonucunda dereceye giren takımlara madalya ve kupa verildi.Etkinliği takip eden Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'un tanıtımı açısından güzel bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirtti.Kış sporlarının belli dönemlerle sınırlı kalmamasını hedeflediklerini dile getiren Ersöz, şöyle konuştu:"Kış sporlarıyla ilgili yeni aktiviteleri devreye sokuyoruz. Bu aktivitelerle sporcuların hem eğlenip hem yarışacaklarını düşünüyorum. Bakanlık olarak daha çok insanın sporla buluştuğu bir Türkiye hedefi ile hareket ediyoruz. Bu organizasyon da onlardan biri. Bakanlık olarak bütün tesislerimizi halkımızın hizmetine açıyoruz ve halkımızı sporla buluşturmayı amaçlıyoruz. Etkinliğinde bu amaca çok büyük hizmet ettiğini düşünüyorum."Yarışma koordinatörü Çetin Bayram ise Türkiye'de ilk kez kurumlar arası kar raftingi etkinliği düzenlediklerini anlattı.Erzurum'un, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken ve Konaklı'yı bünyesinde barındırdığını aktaran Bayram, "Ülkemizin her yeri gerçekten çok kıymetli. Erzurum, kış sporları denildiğinde akla gelen ilk nokta. Kar üstünde sadece kayak yapılmadığını, farklı etkinlikler de düzenlenebildiğini gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.