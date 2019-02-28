Erzurum'da Kar Tatili İsteyen Öğrencilerden İlginç Paylaşımlar

Erzurum
'da kar tatili isteyen öğrencilerden ilginç paylaşımlar
Erzurum'da yaklaşık 15 gün aradan sonra etkili olan kar yağışının ardından valilikten tatil kararı bekleyen öğrenciler, sosyal medyada güldüren mesajlar paylaştı. Bir öğrenci 'Potor (içlik) da kurtarmıyor hadi be valim' derken, başka bir öğrenci ise 'Vali Yarın kutup ayısı seçmelerinde tüm öğrencilerimizi sokaklara davet ediyorum' mesajına yer verdi. Sosyal medyada okulların tatil edildiğine dair yer alan açıklamanın ardından Erzurum Valiliği
hesabın sahte olduğunu açıklaması üzerine bir öğrenci, 'O zaman sizden bekliyoruz' paylaşımını yaptı. Başka bir öğrenci ise 'O zaman siz de bu hesaptan paylaşın da mutlu olalım' mesajıyla tatil beklentisini iletti. Türkiye
'de her kar yağışının ardından tatil beklentisine giren ilk ve ortadereceli okullarda okuyan öğrenciler, Erzurum'da 26 Şubat akşam saatlerinde başlayan kar yağışının andından Erzurum Valiliği'nin hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu. Sosyal medya üzerinden Erzurum Valilik diye bir hesaptan okulların 27 Şubat günü tatil edileceğinin açıklanmasının ardından Valiliğin resmi hesabından bunu yalanlayan bir paylaşıma yer verildi. Hesabın sahte olduğunun belirtildiği mesajda, Bazı twitter hesapları üzerinden Erzurum'da okulların tatil edildiğine dair asılsız paylaşımlarda bulunulmuştur. Bu hesap dışında paylaşım yapan hiç bir hesaba itibar etmemenizi rica ederiz ifadelerine yer verildi.
Erzurum Valiliği'nin açıklaması üzerine öğrenciler başta twitter olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden 'O zaman siz de bu hesaptan paylaşın da mutlu olalım', 'O zaman sizden bekliyoruz' mesajlarına yer verdi. Bir bakşka öğrenci 'Tatil olma ihtimali var mı' diye sorarken bir öğrenci ise, 'Potor da kurtarmıyor hadi be valim' mesajını paylaştı. Bir öğrenci, 'Benim güzel memleketimin vali beyi ne olur şu gariban öğrenciler için mübarak günden 2 gün önce gelen Çarşamba
gününü tatil et' talebini iletirken bir öğrenci ise, 'Sabah
korkomuc oliram tatil edin' mesajını yazdı. Bir öğrencinin ise, 'Vali Yarın kutup ayısı seçmelerinde tüm öğrencilerimizi sokaklara davet ediyorum' mesajına yer vermesi güldürdü. Bir öğrenci 'Allah rızası için tatil yap 1 gün ya 1' derken başka bir öğrenci de 'Vali bey amca Allah rızası için tatil olsun bizde insanık' mesajını attı. Bir öğrenci ise mesajını akrostiş şiir olarak şu şekilde paylaştı Vali amca vali amca Artık ver bu tatili Lastik dayanmıyor bu kara kışa İstiyoruz bu tatili Adamın dibisin valilerin kralı Merakla bekliyoruz twitini Canımızın içisin başımızın tacı Artık ver şu tatili.'
Tatil beklentisini şiirle dile getiren bir öğrenci ise 'Kimin valisi buuu Bu benim valim Birazcık rütbeli Eğer isterse verir tatiliii' Şarkı yazdım sana vali amca bir iyilik yap artık' mesajını paylaştı. 'Vali bey, yapılan bir araştırmaya göre Erzurum'da yaşayan gençler kutup ayısı değilmiş diyolar siz ne diyorsunuz bu işe mesajını paylaşan bir öğrenciye destek veren başka bir hesapta ise 'İstanbul
'da beş santim karda tatil ediliyor, bizim çocuklarımız insan evladı değil mi Dışarının bi haline bakın Allah aşkına. El insaf....'
BAZI MESAJLAR ÇOK KOMİK
Öğrencilerin sosyal medyadan paylaştıkları mesajları sempatik ve komik bulduğunu söyleyen Vali Okay Memiş
, onların taleplerine duyarsız olmadıklarını söyledi. Meteorolojik verilerin çok önemli olduğunu belirten Vali Okay Memiş, 20 ilçemiz bin 200 köyümüz var. Taşımalı sistemle eğitim öğretime devam eden öğrencilerimizin güvenliğini çok önemsiyoruz. Yollardaki buzlanma ve diğenr olumsuzluklarda çok fazla risk aylmıyoruz. Bununla birlikte Büyükşehir, AFAD
, itfaiye, 112, karayolları, ilçe kaymakamlık ve belediyeleri karla mücadelede Türkiye'de belkide bir numarayız. 24 saat esasına göre çalışıyor yolları sürekli açık tutuyorlar. Buna rağmen baş edemeyeceğimiz boyutta yağış olarsa tatil ediyoruz. Ben okulları 2 defa tatil ettim, o zaman kahraman vali gibi karşılandım. İlerleyen süreçte bizi zorlayan bir durum olursa okulları yine tatil ederiz. Ama öğrencilere tavsiyem; sömestriden yeni çıktık, birez derslere odaklansınlar diye konuştu.
SAHTE HESAPLARA DİKKAT
Erzurum'da kar yağışının iki gün boyunca devam edeceği bilgisine de veren Vali Memiş, Henüz böyle aşırı şiddetli bir yağış beklemiyoruz Eğer veriler değişirse gece yarısı bile bu tedbir kararı alınıp uygulanabilir dedi.
Vali Memiş, öğrenci ve velileri sahte hesaplar konusunda da uyardı. Vali Memiş, Sahte hesaplardan, valilik hesabını taklit eden hesaplardan okulların tatil edildiğine ilişkin yanlış bilgiler paylaşıyorlar. Sosyal medyada bunu bile kötüye kullanıyorlar. Öğrencilerimiz, velilerimiz valilik sitesini takip etsinler. Biz böyle bir şey olduğunda onları erkenden bilgiledireceğiz açıklamasında bulundu.
Türkiye, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: DHA