Erzurum'da Kar Tatili İsteyen Öğrencilerden İlginç Paylaşımlar

Kaynak: DHA

ERZURUM'da yaklaşık 15 gün aradan sonra etkili olan kar yağışının ardından Vali Okay Memiş'ten tatil kararı bekleyen öğrenciler, sosyal medyada güldüren mesajlar paylaştı. Bir öğrenci 'Potor (içlik) da kurtarmıyor hadi be valim' derken, başka bir öğrenci ise 'Vali: Yarın kutup ayısı seçmelerinde tüm öğrencilerimizi sokaklara davet ediyorum' mesajına yer verdi. Sosyal medyada okulların tatil edildiğine dair yer alan açıklamanın ardından Erzurum Valiliği hesabın sahte olduğunu açıklaması üzerine bir öğrenci, 'O zaman sizden bekliyoruz' paylaşımını yaptı.Türkiye'de her kar yağışının ardından tatil beklentisine giren ilk ve ortadereceli okullarda okuyan öğrenciler, Erzurum'da 26 Şubat akşam saatlerinde başlayan kar yağışının andından Erzurum Valiliği'nin hesaplarını mesaj yağmuruna tuttu. Sosyal medya üzerinden 'Erzurum Valilik' diye bir hesaptan okulların tatil edileceğinin açıklanmasının ardından valiliğin resmi hesabından bunu yalanlayan bir paylaşıma yer verildi. Hesabın sahte olduğunun belirtildiği mesajda, "Bazı twitter hesapları üzerinden Erzurum'da okulların tatil edildiğine dair asılsız paylaşımlarda bulunulmuştur. Bu hesap dışında paylaşım yapan hiçbir hesaba itibar etmemenizi rica ederiz" ifadelerine yer verildi.Erzurum Valiliği'nin açıklaması üzerine öğrenciler başta twitter olmak üzere sosyal medya hesapları üzerinden 'O zaman siz de bu hesaptan paylaşın da mutlu olalım', 'O zaman sizden bekliyoruz' mesajlarına yer verdi. Bir bakşka öğrenci 'Tatil olma ihtimali var mı?' diye sorarken bir öğrenci ise, 'Potor da kurtarmıyor hadi be valim' mesajını paylaştı. Bir öğrenci, 'Benim güzel memleketimin vali beyi ne olur şu gariban öğrenciler için mübarek günden 2 gün önce gelen Çarşamba gününü tatil et' talebini iletirken bir öğrencinin ise 'Vali: Yarın kutup ayısı seçmelerinde tüm öğrencilerimizi sokaklara davet ediyorum' mesajına yer vermesi güldürdü. Bir öğrenci 'Allah rızası için tatil yap 1 gün ya 1' derken başka bir öğrenci de 'Vali bey amca Allah rızası için tatil olsun biz de insanık' mesajını attı. Bir öğrenci ise mesajını akrostiş şiir olarak şu şekilde paylaştı: Vali amca vali amca/ Artık ver bu tatili/ Lastik dayanmıyor bu kara kışa/ İstiyoruz bu tatili/ Adamın dibisin valilerin kralı/ Merakla bekliyoruz twitini/ Canımızın içisin başımızın tacı/ Artık ver şu tatili.'ŞİİR DE YAZDILARTatil beklentisini şiirle dile getiren bir öğrenci ise 'Kimin valisi buuu/ Bu benim valim/ Birazcık rütbeli/ Eğer isterse verir tatiliii' Şarkı yazdım sana vali amca bir iyilik yap artık' mesajını paylaştı. 'Vali Bey, yapılan bir araştırmaya göre Erzurum'da yaşayan gençler kutup ayısı değilmiş diyolar siz ne diyorsunuz bu işe? mesajını paylaşan bir öğrenciye destek veren başka bir hesapta ise 'İstanbul'da beş santim karda tatil ediliyor, bizim çocuklarımız insan evladı değil mi? Dışarının bir haline bakın Allah aşkına. El insaf''MESAJLAR SEMPATİK VE KOMİK'Öğrencilerin sosyal medyadan paylaştıkları mesajları sempatik ve komik bulduğunu söyleyen Vali Okay Memiş, onların taleplerine duyarsız olmadıklarını söyledi. Meteorolojik verilerin çok önemli olduğunu belirten Vali Okay Memiş, "20 ilçemiz bin 200 köyümüz var. Taşımalı sistemle eğitim öğretime devam eden öğrencilerimizin güvenliğini çok önemsiyoruz. Yollardaki buzlanma ve diğer olumsuzluklarda çok fazla risk almıyoruz. Bununla birlikte Büyükşehir, AFAD, itfaiye, 112, karayolları, ilçe kaymakamlık ve belediyeleri karla mücadelede Türkiye'de belki de bir numarayız. 24 saat esasına göre çalışıyor yolları sürekli açık tutuyorlar. Buna rağmen baş edemeyeceğimiz boyutta yağış olUrsa tatil ediyoruz. Ben okulları 2 defa tatil ettim, o zaman kahraman vali gibi karşılandım. İlerleyen süreçte bizi zorlayan bir durum olursa okulları yine tatil ederiz. Ama öğrencilere tavsiyem; sömesitrden yeni çıktık, biraz derslere odaklansınlar" diye konuştu.SAHTE HESAPLARA DİKKATErzurum'da kar yağışının iki gün boyunca devam edeceği bilgisine de veren Vali Memiş, "Henüz böyle aşırı şiddetli bir yağış beklemiyoruz Eğer veriler değişirse gece yarısı bile bu tedbir kararı alınıp uygulanabilir" dedi.Vali Memiş, öğrenci ve velileri sahte hesaplar konusunda da uyardı. Vali Memiş, "Sahte hesaplardan, valilik hesabını taklit eden hesaplardan, okulların tatil edildiğine ilişkin yanlış bilgiler paylaşıyorlar. Sosyal medyada bunu bile kötüye kullanıyorlar. Öğrencilerimiz, velilerimiz valilik sitesini takip etsinler. Biz böyle bir şey olduğunda onları erkenden bilgilendireceğiz" açıklamasında bulundu. - Erzurum