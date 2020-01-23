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Erzurum'da kar yağışı etkili oldu

Erzurum'da akşamüzeri başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

23.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:21Erzurum'da kar yağışı etkili oldu
Erzurum'da akşamüzeri başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Erzurum şehir merkezinde etkili olan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Uzun zamandır kar yağmaması nedeniyle kara hasret kalan Erzurumlular, kar yağışının etkili olmasıyla fotoğraf çekilip, kar topu oynadı.

Erzurum'a karın yakıştığını dile getiren vatandaşlar, " 'dan geliyorum. Erzincan'a baktığımızda buradan daha sıcak. Kar yağıyor. Çok güzel bir eser oluşmuş. İnşallah Erzincan'a da yağar. Şahsen Erzurum'da donuyoruz" dedi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge de havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı geçeceği belirtildi. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiği ifade edildi.

Buzlanma ve don uyarısı

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi ile birlikte sis ve pus hadisesi beklendiğini ifade eden yetkililer özellikle sürücülerin ve ilgililerin tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - ERZURUM

Erzincan, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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