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Erzurum'da karantinaya alınan mahalleler görüntülendi

Erzurum'da karantinaya alınan mahalleler görüntülendi Erzurum'da Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında karantinaya alınan mahalleler İl Jandarma Komutanlığı tarafından drone ile görüntülendi.

16.04.2020 19:12 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:13
Erzurum 'da karantinaya alınan mahalleler görüntülendi
ERZURUM - Erzurum'da Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında karantinaya alınan mahalleler İl Jandarma Komutanlığı tarafından drone ile görüntülendi.
Kentin farklı ilçelerinde bulunan 5 mahalle, bazı vatandaşların Korona virüs testleri pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. 228 hanede bin 305 vatandaşın yaşadığı mahallelerde her gün sağlık ekiplerince tarama yapılıyor. Mahallelere ambulanslarla giden sağlık ekipleri, muhtarlar aracılığıyla şikayeti olanların kontrolünü yapıyor.
Güvenlik önlemleri en üst seviyede alındığı mahallelerin ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Öte yandan Jandarma ekipleri tarafından karantinaya alınan Horasan-Eğertaş Mahallesi, Karayazı-Ulucanlar Mahallesi, Aşkale-Merkez Gölören Mahallesi, Tekman-Mescitli Mahallesi, Çat-Göbekgören Mahallesi, havadan görüntülendi. Erzurum’da karantinaya alınan mahalleler görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Erzurum, Genel
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