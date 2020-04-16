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Erzurum'da karantinaya alınan mahalleler drone ile görüntülendi

Erzurum'da karantinaya alınan mahalleler drone ile görüntülendiERZURUM'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında karantinaya alınan mahalleler, İl Jandarma Komutanlığı tarafından drone ile görüntülendi.

16.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:47
Erzurum 'da karantinaya alınan mahalleler drone ile görüntülendi
ERZURUM'da koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında karantinaya alınan mahalleler, İl Jandarma Komutanlığı tarafından drone ile görüntülendi.
Koronavirüs salgını nedeniyle Erzurum'un Horasan ilçesine bağlı Eğertaş Mahallesi Aşağı Eğertaşlar mevki, Karayazı ilçesine bağlı Ulucanlar Mahallesi, Aşkale ilçesine bağlı merkez Gölören Mahallesi, Tekman ilçesine bağlı Mescitli Mahallesi ve Çat ilçesine bağlı Göbekören Mahallesi'nde bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. 228 hanede bin 305 vatandaşın yaşadığı mahallelerde, her gün sağlık ekiplerince tarama yapılıyor. Mahallelere ambulanslarla giden sağlık ekipleri, muhtarlar aracılığıyla şikayeti olanların kontrolünü yapıyor. Güvenlik önlemleri en üst seviyede alındığı mahallelerin ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor. Mahalleler, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından drone ile görüntülendi. Jandarma ekipleri tarafından havadan görüntülenen mahallelerde, dışarda kimsenin olmadığı gözlendi. Erzurum’da karantinaya alınan mahalleler drone ile görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Erzurum, Güncel
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