Erzurum'da karla mücadeleye 200 milyon liralık bütçe

Kış mevsiminin genellikle her yıl çetin geçtiği Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesince ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 200 milyon liralık bütçe ayrıldı, bin 500 personelden oluşan kadro oluşturuldu.

Kış aylarında karla mücadelede sıkıntı yaşanmaması için aylar öncesinden hazırlıklara başlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesince, öncelikle buzlanma sonucu kaza riskinin ortadan kaldırılması 15 bin ton da tuz depolandı.

Fen İşleri ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde bin 570 mahallede sıkıntı yaşanmaması için bin 500 kişilik ekip oluşturuldu.

Bu ekipler, geçen yıl 7 bin kilometrelik alanda yürütülen ancak bu yıl kara yollarından devralınan 3 bin kilometrelik yeni yollarla 10 bin kilometreye çıkan ulaşım ağının açık tutulması için gece gündüz demeden vardiyalar halinde 24 saat çalışma yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin önemli kış turizmi kentlerinden Erzurum'da pistlerin hazır hale gelmesi ve kayak yapılabilmesi için kar yağmasını istediklerini belirtti.

Kar yağışının bir "rahmet" olarak görülmesinin yanında zahmeti de olduğunu dile getiren Sekmen, "Kar yağdıktan sonra il merkezi, ilçeler ve mahallelerde yoğun bir çalışmamız oluyor. Tüm ana arterleri açarak ulaşımı sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

Sekmen, her yıl olduğu gibi bu sene de hazırlıkları titizlikle yaptıklarını aktararak, şöyle dedi:

"Yaklaşık bin 500 personelimiz çalışma yapıyor, ayrıca bin civarında iş makinesi de yine görev alıyor. Bu personellerden 500'üne kaldırım temizliği yaptırıyoruz. Bu kolay bir iş değil, zor. Bazen kar aniden bastırıyor ve ekiplerin bunu temizlemesi lazım. Yoksa üst üste yağdığı zaman bizim için daha büyük bir külfet oluyor. Yerleşim alanlarında toparlanan kar kütlelerini de kamyonlarla şehir dışına taşıyoruz."

Yollarda buzlanma olmaması için tuzlama yapan ekiplerin sürekli görev alanlarında çalıştıklarını ifade eden Sekmen, "Yaptığımız bu tuzlama beton ve asfaltta ciddi tahribat yapıyor ama başka bir çaremiz de yok. Ekiplerimiz 8'er saatlik 3 vardiya halinde çalışıyor. Kar yağmasa bile ekiplerimizi hazır tutuyoruz çünkü kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği belli olmuyor. Ekiplerimizin hazır olması gerekiyor ki temizliği yapalım." diye konuştu.

"Yıllık 150-200 milyon lira para harcanıyor"

Sekmen, bu çalışmaların belediyeye büyük külfet getirdiğini vurgulayarak, "Yıllık 150-200 milyon lira para harcanıyor. Gece çalışan personellere mesai farkını da veriyoruz, çünkü İş Kanunu bize bunu emrediyor. İş makinelerinin yanı sıra tuzun da bize maliyeti var. 25 bin kilometre alanın 7 bin kilometresi mahalle yolları. Bunun dışında kara yollarının bize devrettiği 3 bin kilometrelik ulaşım aksları var, bunlar temizleniyor. Bir de şehir merkezindeki ana yollar var. Başka bir kurumun desteğine ihtiyaç duyulmadan tüm yolların açılmasını sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA