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Erzurum'da kavgaya karışanlara Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 15 bin 750 lira ceza

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan taşlı, sopalı kavgaya karışan 5 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal ve ikametten ayrılma yasağına muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.

11.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:58
Erzurum'da kavgaya karışanlara Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 15 bin 750 lira ceza
Erzurum 'un Oltu ilçesinde çıkan taşlı, sopalı kavgaya karışan 5 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal ve ikametten ayrılma yasağına muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.
Vişneli Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan taşlı sopalı kavga, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Bir kişinin hafif yaralandığı kavgaya karışan D.A, E.A. ve H.A'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafeye uymama, 65 yaş üstü Z.A. ve G.A'ya ise ikametten ayrılma yasağına muhalefetten toplam 15 bin 750 lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum, kavga, Oltu, Güncel
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