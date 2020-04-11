Erzurum'da kavgaya karışanlara Kovid-19 tedbirlerine uymamaktan 15 bin 750 lira ceza
Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan taşlı, sopalı kavgaya karışan 5 kişiye, sosyal mesafeyi ihlal ve ikametten ayrılma yasağına muhalefet ettikleri gerekçesiyle toplam 15 bin 750 lira ceza kesildi.
11.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:58
Vişneli Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan taşlı sopalı kavga, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.
Bir kişinin hafif yaralandığı kavgaya karışan D.A, E.A. ve H.A'ya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafeye uymama, 65 yaş üstü Z.A. ve G.A'ya ise ikametten ayrılma yasağına muhalefetten toplam 15 bin 750 lira ceza uygulandı.
Kaynak: AA