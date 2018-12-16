16 Aralık 2018, 11:45
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Erzurum'da Kayan Otomobil, Hgs İşlemlerinin Yapıldığı Kulübeye Böyle Çarptı

Erzurum'da kayan otomobil, HGS işlemlerinin yapıldığı kulübeye böyle çarptıERZURUM - Erzurum'da ıslak zeminde kayarak direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil HGS işlemlerinin yapıldığı kulübeye çarptı.

Erzurum'da kayan otomobil, HGS işlemlerinin yapıldığı kulübeye böyle çarptı

ERZURUM - Erzurum'da ıslak zeminde kayarak direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil HGS işlemlerinin yapıldığı kulübeye çarptı. Kazada kulübenin içerisinde bulunan 1 görevli yaralandı.
Kaza, Atatürk Üniversitesi kampüs girişinde bulunan HGS geçiş noktasında meydana geldi. Otomobiliyle üniversiteye giriş yapan sürücü ıslak zeminde aracını kaydırarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaklaşık 5 metre kayarak sürüklenen otomobil, HGS işlemlerinin yapıldığı kulübeye çarptı. Kazada kulübenin içerisinde bulunan 1 görevli yaralandı.
Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken hasar gören kulübe iş makineleriyle yıkılarak bulunduğu alandan kaldırıldı. Erzurum
16 Aralık 2018 Pazar 11:45



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