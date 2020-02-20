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Erzurum'da kayıp genç kızın cesedi Karasu Nehri'nde bulundu

Erzurum'un Aşkale ilçesinde, 10 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Didem T'nin cesedi Karasu Nehri'nde bulundu.

20.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:38Erzurum'da kayıp genç kızın cesedi Karasu Nehri'nde bulundu
Erzurum'un ilçesinde, 10 gün önce kaybolan 16 yaşındaki Didem T'nin cesedi Nehri'nde bulundu.
Meydan Mahallesi'ndeki evinden 10 Şubat'ta çıktıktan sonra kendisinden bir daha alınamayan Didem T'nin bulunması için, bugün jandarma ve polis ekiplerince bölgede arama çalışması gerçekleştirildi.
Genç kızın en son görüldüğü Karasu Nehri çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalarda, Demet T'nin cesedine ulaşıldı.
Nehirde ilçe merkezine yaklaşık bir kilometre uzaklıkta eriyen buz kütleleri içinde bulunan genç kızın cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna ait araca alındı.
Genç kızın cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Erzurum Adli Tıp Kurumu Başkanlığına götürülecek.

Meydan Mahallesi, Aşkale, Karasu, Güncel

Kaynak: AA

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