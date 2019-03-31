Kaynak: AA

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Mehmet Sekmen, "İnşallah bundan sonra 5 yıl boyunca Erzurum halkına hizmet vermenin onur ve gururunu yaşayacağız. Erzurum'da kazanan biz değil Erzurumlu oldu." dedi.Kesin olmayan sonuçlara göre Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Sekmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Erzurum'daki sonuçların bekledikleri gibi çıktığını söyledi.Halkın desteğine teşekkür eden Sekmen "Cumhur İttifakı olarak bu seçimlere girmiştik. Erzurum'da Cumhur ittifakı güçlü şekilde bu seçime asılarak arzu ettiği sonucu aldı." dedi.Sekmen, Türkiye genelinde de Cumhur İttifakı'nın başarı gösterdiğini ve siyasi istikrarı sağladığını aktararak, şunları dile getirdi:"İnşallah bundan sonra 5 yıl boyunca Erzurum halkına hizmet vermenin onur ve gururunu yaşayacağız. Erzurum'da kazanan biz değil Erzurumlu oldu. Halkımız verdiği bu kararla iş bilen, tecrübe deneyimi olan, işleri yerine getirebilecek ve çözüm üretebilecek bir ekibe yürü dedi. Bu ilgilerinden dolayı tüm Erzurumlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum."Kentte geçen dönemde genellikle alt yapıya ağırlık verdiklerini belirten Sekmen, yeni dönemde bir yandan belediye hizmetlerine önem verirken bir yandan da kentin kalkınmasına dönük turizm, hayvancılık, sanayileşme hamlelerine yöneleceklerini ifade etti.Sekmen, Pasinler ilçesindeki trafik kazasında yaralanan AK Parti Pasinler Belediye Başkan Adayı Ahmet Dölekli'nin yeğeni Atilla Dölekli'nin de hayatını kaybetmesine çok üzüldüğünü söyledi.Seçimleri kimsenin burnu kanamadan bitirme düşüncelerinin olduğunu aktaran Sekmen, "Maalesef arzu etmediğimiz bir kaza sonucu Pasinler adayımızın yeğeni hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Teşkilatımızın başı sağolsun." diye konuştu.Kentte, 2014'deki yerel seçimlerde AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen 236 bin 886, MHP'li Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kamil Aydın 116 bin 494 oy almıştı.