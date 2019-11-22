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Erzurum'da kimyasal maddeden etkilenen kişiler hastaneye kaldırıldı

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki bir evde kimyasal madde içtiği iddia edilen bir genç ile bu kişiye müdahale sırasında söz konusu maddeden etkilenen aile bireyleri ile sağlık çalışanları hastaneye kaldırıldı.

22.11.2019 17:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:34Erzurum'da kimyasal maddeden etkilenen kişiler hastaneye kaldırıldı
'un ilçesindeki bir evde kimyasal madde içtiği iddia edilen bir genç ile bu kişiye müdahale sırasında söz konusu maddeden etkilenen aile bireyleri ile sağlık çalışanları hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Yeşil TOKİ Konutları'ndaki binanın 4. katında oturan İ.A. (20), ailesinin evde olmadığı sırada henüz tespit edilemeyen kimyasal bir maddeden içti.
Eve gelen annesi G.A. ve babası İ.A. tarafından evde baygın olarak bulunan gencin hastaneye kaldırılması için olay yerine sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ile polis ekipleri çağrıldı.
Gelen ekiplerce müdahale edilen olayda, İ.A'nın yanı sıra bu gence müdahale sırasında söz konusu kimyasal maddeden etkilendikleri belirtilen annesi G.A. ve babası İ.A. ile doktor, hemşire, ambulans şoförü gibi sağlık çalışanlarının da aralarında yer aldığı bazı kişiler, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bu kişilerden İ.A'nın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olay sebebiyle özel kıyafetli AFAD ekipleri ile polisler, İ.A'nın oturduğu 6 katlı binadaki vatandaşları tahliye edip incelemelerde bulundu.
Ekiplerin bölgedeki tedbirleri ve olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Aziziye, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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