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Erzurum'da kış için 800 mezar kazıldı

Hava sıcaklığının kış aylarında eksi 35 dereceye kadar düşmesi nedeniyle mezarların güçlükle kazıldığı Erzurum'da, 800 mezar kazılarak hazır hale getirildi.

28.10.2019 15:25
Hava sıcaklığının kış aylarında eksi 35 dereceye kadar düşmesi nedeniyle mezarların güçlükle kazıldığı Erzurum'da, 800 mezar kazılarak hazır hale getirildi.
Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsimiyle birlikte mezar kazımı da büyük bir sorun oluşturuyor. Erzurum'da hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi ile toprak buz tutunca mezar açmak isteyen görevliler zor anlar yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi başlamadan önlemini alarak ilk etapta 800 mezar kazarak hazır hale getirdi. Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı.
Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu hizmetin çok doğru olduğunu ve bu kadar mezarın hazır hale getirilmesinden memnun olduklarını söylediler.
(İHA)
Erzurum'da kış için 800 mezar kazıldı

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA


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