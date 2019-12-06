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Erzurum'da Kış Turizm Kongresi düzenlenecek

Birinci Uluslararası Kış Turizm Kongresi için İl Kültür ve Turizm Müdür Cemal Almaz ile görüşen Turizm Fakültesi Dekanı Hasan Gürbüz Kongrenin 19-21 Aralık'ta Atatürk Üniversitesi Uygulama Otelinde gerçekleşeceğini duyurdu.

06.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:00Erzurum'da Kış Turizm Kongresi düzenlenecek
Birinci Uluslararası Kış Turizm Kongresi için İl Kültür ve Turizm Müdür Cemal Almaz ile görüşen Turizm Fakültesi Dekanı Hasan Gürbüz Kongrenin 19-21 Aralık'ta Atatürk Üniversitesi Uygulama Otelinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Gürbüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz'ı makamında ziyaret etti.

Bu yıl birincisi düzenlenecek Uluslararası Kış Turizm Kongresi için çalışmalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Gürbüz ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Çavuş, Turizm Fakültesi Uygulama Otelinde 19-21 Aralık tarihleri arasında yapılacak olan kongre için, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile bir araya geldi. - ERZURUM

Hasan Gürbüz, Güncel

Kaynak: İHA

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