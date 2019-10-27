Erzurum'da kışın kazılması zor olan mezarlar hazır hale getirildi

Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsimiyle birlikte mezar kazımı da büyük bir sorun oluşturuyor. Erzurum'da hava sıcaklıklarının eksilere düşmesi ile toprak buz tutunca mezar açmak isteyen görevliler zor anlar yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi başlamadan önlemini alarak ilk etapta 800 mezar kazarak hazır hale getirdi.

"VATANDAŞLAR MEMNUN"

Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda kepçelerle açılan mezarları kazma ve küreklerle gün boyu düzelten belediye işçileri, kış öncesi hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu hizmetin çok doğru olduğunu ve bu kadar mezarın hazır hale getirilmesinden memnun olduklarını söylediler.

"KIŞIN MEZAR KAZMAKTANSA..."

Belediye işçileri mezar hazırlığının yorucu olduğunu ancak kışın çok rahat ettiklerini söyledi. İşçiler, "Kışın bir mezar kazmaktansa yazın 10 mezar kazmaya razıyız. Kışın toprak öylesine donuyor ki beton gibi oluyor." dedi.

Erzurum'da hazır hale getirilen 800 mezar böyle görüntülendi;