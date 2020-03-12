Erzurum'da Kornavirüs önlemi
Erzurum'da Kornavirüs önlemi Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hastalığına karşı otobüs ve otobüs duraklarında detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.
12.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:13
Erzurum 'da Kornavirüs önlemi
ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hastalığına karşı otobüs ve otobüs duraklarında detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Çok sayıda vatandaşa hizmet veren Halk Otobüsleri ve otobüs duraklarında Koronavirüs hastalığına karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını ön planda tutarak şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarına hızla devam ediyor.Kentteki diğer kurumlar ise kendi sorumluluk alanlarında 'korona virüs' salgını sebebiyle, bünyesinde bulundurduğu mekanları rutin temizliğin yanı sıra dezenfektede yapıyor.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Toplu taşımın yapıldığı otobüslerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirterek, "Halkımızın sağlıklı ulaşım hizmetini sağlayabilmek için her türlü tedbiri alıyoruz. Otobüslerimiz ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilerek virüse karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz" diye konuştu.
ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs hastalığına karşı otobüs ve otobüs duraklarında detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı. Çok sayıda vatandaşa hizmet veren Halk Otobüsleri ve otobüs duraklarında Koronavirüs hastalığına karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını ön planda tutarak şehrin farklı bölgelerinde çalışmalarına hızla devam ediyor.Kentteki diğer kurumlar ise kendi sorumluluk alanlarında 'korona virüs' salgını sebebiyle, bünyesinde bulundurduğu mekanları rutin temizliğin yanı sıra dezenfektede yapıyor.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Toplu taşımın yapıldığı otobüslerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini belirterek, "Halkımızın sağlıklı ulaşım hizmetini sağlayabilmek için her türlü tedbiri alıyoruz. Otobüslerimiz ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilerek virüse karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Erzurum'da Kornavirüs önlemi
Etiketler : Koronavirüs, Erzurum, Genel
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