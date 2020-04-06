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Erzurum'da korona tedavisi gören 30 hasta daha taburcu oldu

Erzurum'da korona virüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede sağlıklarına kavuşan 30 hasta daha taburcu oldu.

06.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 21:42
Erzurum'da korona tedavisi gören 30 hasta daha taburcu oldu
Erzurum 'da korona virüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede sağlıklarına kavuşan 30 hasta daha taburcu oldu.

Erzurum'da korona virüs teşhisiyle tedavi altına alınan 30 hasta daha taburcu oldu. Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri başarıyla tamamlanan 30 kişi hastaneden ayrıldı. Kentte bugüne kadar iyileşen hasta sayısı 50'ye çıktı.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir'in koordinesinde sağlık görevlileri gece gündüz demeden çalışıyorlar. Korona virüsüne karşı tedbir olarak ise sağlık çalışanları misafirhanelerde konaklıyorlar. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Erzurum, Güncel
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