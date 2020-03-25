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Erzurum'da koronavirüs ile mücadelede özel ekipler iş başında

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beledeyeler, şehrin dört bir yanında dezenfeksiyon işlemleri yapmaya devam ediyor.

25.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:33
Erzurum 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında beledeyeler, şehrin dört bir yanında dezenfeksiyon işlemleri yapmaya devam ediyor.
Koronavirüs ile mücadele için özel ekipler oluşturan belediyeler, toplu yaşam alanları, iş yerleri başta olmak üzere dezenfekte olmayan yer bırakmamak için 7/24 çalışıyor.
Yakutiye Belediyesi de kurduğu 20 kişilik özel ekiple, sokakları, parkları, marketleri, iş merkezlerini dezenfekte ederken, bir yandan da hazırlattıkları "14 altın kural" broşürlerini vatandaşlara dağıtıyor.
Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı kısa sürede etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için canla başla çalıştıklarını aktardı.
İlgili bakanlıkların belirledikleri kurallar çerçevesinde her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Uçar, "Koronavirüs ile mücadelede ciddi tedbirleri kısa sürede hayata geçiren ve aldığı tedbirleri en ciddi bir şekilde uygulayan ülkemiz oldu. Bizler de beledeyeler olarak hazırladığımız özel ekiplerle şehrin dezenfekte edilmedik tek bir yerini bırakmayacağız." dedi.
"Park ve sosyal alanlardaki bankları geçici olarak kaldırdık"
Sağlık Bakanlığınca alınan tedbirlerin dünyaya örnek teşkil edeceğini dile getiren Uçar, şöyle konuştu:
"Uyarıcı afiş, el ilanları ve bilboardlarda halkımızın dikkatini çekmek için özellikle öğrencilerimizin bu konuda daha titiz davranmalarını sağlamak amacıyla mücadelenin önemini, nasıl korunulabileceğini, tıbbi yönleriyle anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Halkımıza maske, eldiven ve el dezenfektan dağıtarak kişisel korunma desteği sağladık, bu çalışmamız da devam etmektedir. Sosyal mesafeyi koruyarak virüsün yayılmasını önlemek amacıyla tüm uyarılara rağmen maalesef oturulmaya devam edilen park ve sosyal alanlardaki bankları geçici olarak kaldırdık."
Uçar, 65 yaş ve üstü olan, kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların taleplerinin de titizlikle yerine getirildiğini, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ile koordine içinde olduklarını sözlerine ekledi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Erzurum’da koronavirüs ile mücadelede özel ekipler iş başında

Kaynak: AA

Etiketler : Yakutiye Belediyesi, Koronavirüs, Erzurum, Güncel

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Erzurum'da koronavirüs ile mücadelede özel ekipler iş başında

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