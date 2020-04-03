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Erzurum'da koronavirüs tedavisi biten 20 kişi, alkışlarla taburcu oldu

ERZURUM'da, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alındığı hastanede iyileşen 20 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

03.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:41
Erzurum'da koronavirüs tedavisi biten 20 kişi, alkışlarla taburcu oldu

ERZURUM'da, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkınca tedaviye alındığı hastanede iyileşen 20 kişi, sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, koronavirüs nedeniyle tedavi gören 20 kişi, sağlığına kavuştu. Tedavileri tamamlanan 35 ile 60 yaş grubundaki 20 hasta, hastane çalışanlarının alkışları arasında taburcu oldu. İyileşenlere 'Taburcu formundaki maddelere harfiyen uymanızı istiyoruz. Geçmiş olsun' diyen sağlık çalışanları, alkışlarla hastane dışına kadar uğurladı. Ellerinde valizlerle hastaneden ayrılanlar ise 'Allah razı olsun' diyerek, sağlık çalışanlarına teşekkürle veda etti.


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Kaynak: DHA

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