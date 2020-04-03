Erzurum'da koronavirüs tedavisi gören 20 kişi hastaneden alkışlarla taburcu edildi
Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi görenlerden 20'si, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.
03.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:36
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (BEAH), Kovid-19 test sonuçları pozitif çıkan ve bir süredir tedavi gören, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 20 kişinin tedavisi tamamlandı.
Hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu olan hastalar yürüyerek özel araçlarına bindi.
Sağlık ekiplerinin çıkış kapısında tek tek uğurladığı hastalar da personele teşekkür etti.
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Kaynak: AA