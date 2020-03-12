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Erzurum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında programlar iptal edildi

Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı ile okullarda yapılması planlanan Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri iptal edildi.

12.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:26
Erzurum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında programlar iptal edildi
Erzurum 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı ile okullarda yapılması planlanan Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü etkinlikleri iptal edildi.
Ülke genelinde yapılması planlanan spor, toplantı, etkinlik gibi kalabalık ortamlara yönelik alınan tedbirler nedeniyle kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında yapılması planlanan etkinlikler iptal oldu.
Söz konusu kararın ardından İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı ile ilk ve ortaöğretim okullarının yanı sıra üniversitelerde yapılması planlanan çeşitli konferans, söyleşi gibi program ve etkinlikler de iptal edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Akif Ersoy, Erzurum, Güncel

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