Erzurum'da koronavirüs tedbirleri sürüyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile araç giriş ve çıkışların geçici olarak durdurulduğu Erzurum 'da, güvenlik güçlerinin kontrol noktalarındaki denetimleri devam ediyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin diğer illerle ve yurt dışına bağlantı noktalarında uygulama yapıyor.

Bu kapsamda, Horasan ilçesindeki uygulama noktasında uygulana yapan ekipler, Ağrı, Kars, ve Iğdır gibi birçok kentin yol güzergahından kente giriş ve çıkış yapmak isteyen sürücüleri bilgilendiriyor.

Geçiş yapmak isteyenlerin evraklarını inceleyen ekipler, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtükten sonra geçişlerine izin veriyor.

Denetimlerde geçerli mazereti olmayan ve belgeleri bulunmayan sürücülerin geçişine izin verilmiyor.

Kaynak: AA