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Erzurum'da, koronavirüsü yenen 2 doktor taburcu oldu

ERZURUM Meraşal Çakmak Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Çağrı Öz (26) ve 1 meslektaşı yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

08.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:55
Erzurum'da, koronavirüsü yenen 2 doktor taburcu oldu

ERZURUM Meraşal Çakmak Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Mustafa Çağrı Öz (26) ve 1 meslektaşı yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Öz, kendini çok iyi hissettiğini söyledi.

Hastanede çalışırken 14 gün önce önce yaptırdığı Covid-19 testi sonuçlarının pozitif çıkması üzerine Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Mustafa Çağrı Öz, bugün meslektaşı Murat Altınok ile birlikte taburcu edildi. Hastaneden çıkan iki doktor, evlerine gitti. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, oğlunun taburcu olmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Baba Öz, "Oğlum virüsü tahminimize göre hastanede çalışırken kaptı. Hafif ateş ve boğazında yanma vardı. Covid-19 test sonuçları pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı. Çok şükür 14 gün sonra iyileşip doktor arkadaşı ile birlikte taburcu oldu. Oğlum ve arkadaşı hastalığı hafif şekilde atlattı. Mustafa bir hafta sonra görevinin başında olacak" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Koronavirüs, Erzurum, Güncel
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