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Erzurum'da Kovid-19'dan taburcu sayısı 91'e ulaştı

Erzurum'da, hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp iyileşerek taburcu edilenlerin sayısının 91'e ulaştığı bildirildi.

16.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:28
Erzurum'da Kovid-19'dan taburcu sayısı 91'e ulaştı
Erzurum 'da, hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp iyileşerek taburcu edilenlerin sayısının 91'e ulaştığı bildirildi.
Kentte Kovid-19 vakalarının ortaya çıkmasının ardından durumları şüpheli görünen ya da testleri pozitif çıkan kişilerin tedavisi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) ile Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde sürüyor.
Kısa süre önce Yakutiye Araştırma Hastanesi ile BEAH'ta Kovid-19 tedavisi görüp iyileşen ve taburcu edilen hastaların ardından BEAH'ta aynı tedaviyi gören 15 kişi daha şifa buldu.
Sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak hastaneden hastalar, doktor ve sağlıkçıların alkışları eşliğinde taburcu edildi. Böylece kentte Kovid-19'dan taburcu edilen hasta sayısı 91'e yükseldi.
İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de Erzurum'da bugün için 15 kişinin taburcu edildiğini belirterek, "Erzurum'da iyi durumdayız, her şey kontrolümüz altında, filyasyonda yüzde 100'e ulaştık. Rehavet yok, tedbirlere devam." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yakutiye, Erzurum, Güncel
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