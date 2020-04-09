Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzurum'da Kovid-19 tedavisi görüp taburcu edilenlerin sayısı 61'e ulaştı

Erzurum'da, hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 61'e ulaştı.

09.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:22
Erzurum'da Kovid-19 tedavisi görüp taburcu edilenlerin sayısı 61'e ulaştı
Erzurum 'da, hastanelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 61'e ulaştı.
Kentte, Kovid-19 vakalarının ortaya çıkmasının ardından durumları şüpheli görünen ya da testleri pozitif çıkan kişilerin tedavisi Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) ve Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde sürüyor.
Kısa süre önce BEAH'ta Kovid-19 tedavisi görüp iyileşen 50 kişinin taburcu edilmesinin ardından Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde aynı tedaviyi gören 11 kişi daha iyileşti.
Bu hastalar doktorların alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Böylece kentte yeni tip koronavirüs vakalarının ortaya çıkması sonrası taburcu edilen hasta sayısı 61'e yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Atatürk Üniversitesi, Yakutiye, Erzurum, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
’Zinar’ kod adlı terörist MİT’in nokta operasyonuyla öldürüldü Haberler
"Zinar" kod adlı terörist MİT'in nokta operasyonuyla öldürüldü
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Haberler ›› Güncel ››Erzurum'da Kovid-19 tedavisi görüp taburcu edilenlerin sayısı 61'e ulaştı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:55: Kayseri'de koronavirüsü yenen yaşlı çift, taburcu edildi - Haber 14:54: Belediye başkanı, sokakta maske dağıttı - Haber 14:54: Büyükşehir'in tıbbı atık kutu projesi Türkiye'ye örnek oldu - Haber 14:54: KKTC'de Kovid-19 zirvesi - Haber 14:54: Tokat'ta koronavirüs tedavisi tamamlanan 71 yaşındaki kişi alkışlarla taburcu edildi - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 13:39: Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı - Magazin 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor