Erzurum'da Kovid-19 tedbirleri
Erzurum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 100'den fazla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işleminin, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği bildirildi.
16.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:10
Erzurum 'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 100'den fazla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işleminin, e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebileceği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşın işlem yoğunluğu yaşadığı kurumların arasında yer alan SGK'nin, alanına giren işlemlerin büyük bir bölümünün elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak programları uygulamaya koyduğu belirtildi.
Açıklamada, artık vatandaşların SGK'ye gitmeden, virüs riskiyle hiç karşılaşmadan, e-Devlet üzerinden sağlık aktivasyon, 4/B basamak bilgisi, 4/C banka değişikliği, 4/B Emekli Aylığı Kesintisi, 4A (SSK) işe giriş-çıkış bildirgesi, SGK Tescil Hizmet Dökümü, 4A/4B İşgöremezlik ödemesi görme, kurum sözleşmeli sağlık tesisi sorgulama, ilaç kullanım süresi ve rapor bilgisi sorgulama, medikal market sorgusu, muayene katılım payı sorgusu, banka ve adres değişikliği ve iş kazası ve meslek hastalığı e-bildirimi gibi işlemlerini yapabilecekleri kaydedildi.
Bu uygulamalar sayesinde vatandaşların yoğun olarak bir arada bulunmaları veya iletişim halinde olmalarında, yayılma riski olan virüse karşı hem tedbir oluşturulacağı hem de vatandaşların işlemlerinin aksatılmadan yürütüleceği anlatılan açıklamada, vatandaşların e-devlet üzerinden 100'ü aşkın işlemini SGK kurumuna gitmeden yapabileceği vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nizamettin Durmuş, "Kurumumuz web sayfası üzerinden yapılabilen işlemler de bundan sonra e-devlet üzerinden yapılabilir hale getirildi. Uygulamaların işveren ve sigortalılarımız nezdinde memnuniyetle karşılandığına dair olumlu dönüşler oldu." ifadelerini kullandı.
Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşın işlem yoğunluğu yaşadığı kurumların arasında yer alan SGK'nin, alanına giren işlemlerin büyük bir bölümünün elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak programları uygulamaya koyduğu belirtildi.
Açıklamada, artık vatandaşların SGK'ye gitmeden, virüs riskiyle hiç karşılaşmadan, e-Devlet üzerinden sağlık aktivasyon, 4/B basamak bilgisi, 4/C banka değişikliği, 4/B Emekli Aylığı Kesintisi, 4A (SSK) işe giriş-çıkış bildirgesi, SGK Tescil Hizmet Dökümü, 4A/4B İşgöremezlik ödemesi görme, kurum sözleşmeli sağlık tesisi sorgulama, ilaç kullanım süresi ve rapor bilgisi sorgulama, medikal market sorgusu, muayene katılım payı sorgusu, banka ve adres değişikliği ve iş kazası ve meslek hastalığı e-bildirimi gibi işlemlerini yapabilecekleri kaydedildi.
Bu uygulamalar sayesinde vatandaşların yoğun olarak bir arada bulunmaları veya iletişim halinde olmalarında, yayılma riski olan virüse karşı hem tedbir oluşturulacağı hem de vatandaşların işlemlerinin aksatılmadan yürütüleceği anlatılan açıklamada, vatandaşların e-devlet üzerinden 100'ü aşkın işlemini SGK kurumuna gitmeden yapabileceği vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Sosyal Güvenlik İl Müdürü Nizamettin Durmuş, "Kurumumuz web sayfası üzerinden yapılabilen işlemler de bundan sonra e-devlet üzerinden yapılabilir hale getirildi. Uygulamaların işveren ve sigortalılarımız nezdinde memnuniyetle karşılandığına dair olumlu dönüşler oldu." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Sosyal Güvenlik Kurumu, Erzurum, Güncel
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