Erzurum'da kuaförler yeteneklerini yarıştırdı
Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Erzurum Evlilik, Mobilya ve Kişisel Bakım Fuarı'nda kuaförler hünerlerini sergiledi.
13.03.2020 09:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:40
Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Erzurum Evlilik, Mobilya ve Kişisel Bakım Fuarı'nda kuaförler hünerlerini sergiledi.
Bu yıl 2'ncisi düzenlenen EV'leniyoruz Fuarı'nda Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası'nın organize ettiği etkinlikte yaklaşık 2 saat sahnede kalan erkek ve kadın kuaförler yeteneklerini yarıştırdı. Kuaför şöleni vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 8 kuaförün sahnede olduğu organizasyonda birbirinden farklı saç modelleri ve makyajlar yapıldı.
Etkinlikte, kuaför Yusuf Acar, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen Mehmetçikleri, bir erkek modelin yüzüne ay yıldız çizerek andı. Acar, "Saça ay, yüze yıldız yapacağız. Kendi tasarımımız olacak. Şehitlerimiz var, biz kuaförler olarak yanlarında olduklarını bilmelerini istiyoruz" dedi.
Farklı makyaj tasarımıyla ilgi çeken Gülten Aşsız ise, "Bugün burada 2020 trend şov makyajı yaptık. Renklerle oynamayı ve farklı şeyler yapmayı seviyorum. O yüzden böyle bir şey yaptım" diye konuştu.
Gösterilerinin sonunda Türk bayrağı açan kuaförler İdlib'te şehit düşen askerleri andıklarını ifade ederek görevde olan askerlere de selam gönderdi.
Program sonunda Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası Naci Çetin tarafından katılımcılara sertifika verildi. - ERZURUM
Bu yıl 2'ncisi düzenlenen EV'leniyoruz Fuarı'nda Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası'nın organize ettiği etkinlikte yaklaşık 2 saat sahnede kalan erkek ve kadın kuaförler yeteneklerini yarıştırdı. Kuaför şöleni vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 8 kuaförün sahnede olduğu organizasyonda birbirinden farklı saç modelleri ve makyajlar yapıldı.
Etkinlikte, kuaför Yusuf Acar, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen Mehmetçikleri, bir erkek modelin yüzüne ay yıldız çizerek andı. Acar, "Saça ay, yüze yıldız yapacağız. Kendi tasarımımız olacak. Şehitlerimiz var, biz kuaförler olarak yanlarında olduklarını bilmelerini istiyoruz" dedi.
Farklı makyaj tasarımıyla ilgi çeken Gülten Aşsız ise, "Bugün burada 2020 trend şov makyajı yaptık. Renklerle oynamayı ve farklı şeyler yapmayı seviyorum. O yüzden böyle bir şey yaptım" diye konuştu.
Gösterilerinin sonunda Türk bayrağı açan kuaförler İdlib'te şehit düşen askerleri andıklarını ifade ederek görevde olan askerlere de selam gönderdi.
Program sonunda Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası Naci Çetin tarafından katılımcılara sertifika verildi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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