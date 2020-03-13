Erzurum'da kuaförler yeteneklerini yarıştırdı
Erzurum'da kuaförler yeteneklerini yarıştırdı Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Erzurum Evlilik, Mobilya ve Kişisel Bakım Fuarı'nda Erzurumlu kuaförler hünerlerini sergiledi.
13.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:16
Erzurum'da kuaförler yeteneklerini yarıştırdı
ERZURUM - Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Erzurum Evlilik, Mobilya ve Kişisel Bakım Fuarı'nda Erzurumlu kuaförler hünerlerini sergiledi. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen EV'leniyoruz Fuarı'nda Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası'nın organize ettiği etkinlikte yaklaşık 2 saat sahnede kalan erkek ve kadın kuaförler yeteneklerini yarıştırdı. Kuaför şöleni vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 8 kuaförün sahnede olduğu organizasyonda birbirinden farklı saç modelleri ve makyajlar yapıldı.Etkinlikte, kuaför Yusuf Acar, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen Mehmetçikleri, bir erkek modelin yüzüne ay yıldız çizerek andı. Acar, "Saça ay, yüze yıldız yapacağız. Kendi tasarımımız olacak. Şehitlerimiz var, biz kuaförler olarak yanlarında olduklarını bilmelerini istiyoruz" dedi.Farklı makyaj tasarımıyla ilgi çeken Gülten Aşsız ise, "Bugün burada 2020 trend şov makyajı yaptık. Renklerle oynamayı ve farklı şeyler yapmayı seviyorum. O yüzden böyle bir şey yaptım" diye konuştu.Gösterilerinin sonunda Türk bayrağı açan kuaförler İdlib'te şehit düşen askerleri andıklarını ifade ederek görevde olan askerlere de selam gönderdi.Program sonunda Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası Naci Çetin tarafından katılımcılara sertifika verildi.
ERZURUM - Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Erzurum Evlilik, Mobilya ve Kişisel Bakım Fuarı'nda Erzurumlu kuaförler hünerlerini sergiledi. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen EV'leniyoruz Fuarı'nda Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası'nın organize ettiği etkinlikte yaklaşık 2 saat sahnede kalan erkek ve kadın kuaförler yeteneklerini yarıştırdı. Kuaför şöleni vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. 8 kuaförün sahnede olduğu organizasyonda birbirinden farklı saç modelleri ve makyajlar yapıldı.Etkinlikte, kuaför Yusuf Acar, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit düşen Mehmetçikleri, bir erkek modelin yüzüne ay yıldız çizerek andı. Acar, "Saça ay, yüze yıldız yapacağız. Kendi tasarımımız olacak. Şehitlerimiz var, biz kuaförler olarak yanlarında olduklarını bilmelerini istiyoruz" dedi.Farklı makyaj tasarımıyla ilgi çeken Gülten Aşsız ise, "Bugün burada 2020 trend şov makyajı yaptık. Renklerle oynamayı ve farklı şeyler yapmayı seviyorum. O yüzden böyle bir şey yaptım" diye konuştu.Gösterilerinin sonunda Türk bayrağı açan kuaförler İdlib'te şehit düşen askerleri andıklarını ifade ederek görevde olan askerlere de selam gönderdi.Program sonunda Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası Naci Çetin tarafından katılımcılara sertifika verildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Erzurum'da kuaförler yeteneklerini yarıştırdı
Etiketler : Genel
Manşet
Haberler
Haberler
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Haberler
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Haberler
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Haberler
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastanenin listesini yayınladı
Haberler
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Babacan; İnce, Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'nu geçti