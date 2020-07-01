Erzurum'da kullanılmayan 5 katlı bina tamamen çöktü (2)

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde kullanılmayan 5 katlı bina çöktü, olayda yaralanan olmadı.

01.07.2020 23:41 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:03
Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinde kullanılmayan 5 katlı bina çöktü, olayda yaralanan olmadı.
İlçenin Şükrüpaşa Mahallesi'nde yer alan İlhami Akkuş'a ait 5 katlı bina akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tamamen çöktü.
Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ekiplerce yapılan incelemede kullanılmadığı anlaşılan binanın çökmesi sonucu şans eseri yaralanan olmadığı belirlendi.
Çöken binanın çevresinin polislerce güvenlik şeridine alınması sonrasında vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi.
Binanın çökmesi sebebiyle çevredeki binalarda oturan bazı vatandaşlar da ekiplerce tedbiren evlerinden tahliye edildi. 5 yıl önce kentsel dönüşüm projesi sebebiyle boşaltıldığı öğrenilen evin çökmesi dolayısıyla vatandaşlar da endişeli anlar yaşadı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Erzurum’da kullanılmayan 5 katlı bina tamamen çöktü (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Yakutiye, Erzurum, Akkuş, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Erzurum'da kullanılmayan 5 katlı bina tamamen çöktü (2) - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:23: İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi yaraladı - Haber 00:23: Afyonkarahisar'da bir belde karantinaya alındı - Haber 00:22: Mardin merkezli 5 ilde PKK'ya operasyon; 1'i öğretmen 10 şüpheli yakalandı - Haber 00:19: Belçika, sınırlarını 7 Temmuz'a kadar kapalı tutacak - Haber 00:17: Gabon'dan 27 AB ülkesine vize misillemesi - Haber 00:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü - Haber 23:04: Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu - Haber 15:38: Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı - Spor 13:37: Son dakika: Kızılay vekaleten kurban kesim bedellerini belirledi - Ekonomi 11:47: Bayern Münih, 18 yaşındaki futbolcu Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti - Spor