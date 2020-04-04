Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Erzurum'da kurallara uyuldu, kontrol noktaları boş kaldı

- Erzurum'da kurallara uyuldu, kontrol noktaları boş kaldı Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların yasaklanmasının ardından Erzurum'da ki Polis Kontrol Noktaları boş kaldı.

04.04.2020 03:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 03:03
- Erzurum 'da kurallara uyuldu, kontrol noktaları boş kaldı
ERZURUM - Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'a giriş çıkışların yasaklanmasının ardından Erzurum'da ki Polis Kontrol Noktaları boş kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bilim kurulunun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirleri açıkladı. Açıklamaya göre 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle durdurulduğu duyuruldu. Erzurum'da saatler 00.00'ı gösterdiği sırada görevli ekipler şehrin tüm giriş ve çıkışlarını tutarak görev aldı.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre istisnai durumlar dışında şehre girmek isteyen araçlar kabul edilmedi, şehirden çıkmak isteyen araç sürücüleri ise tekrar geri çevrildi. Öte yandan polis ekipleri sürücülerin ateşlerini ateş ölçer ile kontrol ederek, maske ve eldiven takmayan vatandaşları uyardı.
Yasaktan saatler öncesinde yola çıkan vatandaşların ise valilikler tarafından verilen izin belgeleri kontrol edilerek kente alındı. Öte yandan her gün binlerce aracın kente giriş yaptığı Kars Kapı Polis Kontrol Noktasının boş kalması dikkat çekti. Erzurum’da kurallara uyuldu, kontrol noktaları boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak, Erzurum, Polis, Genel

Haberin Videosu :

Erzurum'da kurallara uyuldu, kontrol noktaları boş kaldı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Erzurum'da kurallara uyuldu, kontrol noktaları boş kaldı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

03:40: Jandarma ve polis Tekirdağ sınırını tuttu, araçlar geri gönderiliyor - Haberler 03:34: Balıkesir Çanakkale il sınırında araç giriş ve çıkışları durduruldu - Haberler 03:26: Kriz geçiren şahsa, polis yardım etti - Haberler 03:24: Megakent İstanbul'da koronavirüs önlemi hayata geçirildi - Haberler 03:24: Balıkesir Çanakkale il sınırında araç giriş ve çıkışları durduruldu - Haberler 22:56: Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi 20:04: Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor - Haberler 19:51: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu