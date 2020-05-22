Erzurum'da kuvvetli rüzgar ağaçları kırdı, tabelaları devirdi

Erzurum'da kuvvetli rüzgar ağaçları kırdı, tabelaları devirdiERZURUM'da saatteki hızı 70 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kırıldı, reklam tabelaları devrildi.

22.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:22
Erzurum'da kuvvetli rüzgar ağaçları kırdı, tabelaları devirdi
ERZURUM'da saatteki hızı 70 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar kırıldı, reklam tabelaları devrildi. Kuvvetli rüzgar sonrası aniden bastıran yağmur zincirleme kazaya yol açtı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü tarafından dün yapılan uyarı sonrası, Erzurum'da bugün öğlen saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili oldu. Sabah saatlerinde güneşli olan gökyüzü bir an da karabulutlarla kaplandı. Hızı saatte 70 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle merkez Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'ndeki bir iş yerinin reklam panosu uçarak cadde üzerine devrildi. O sırada şans eseri seyir halindeki araçların üzerine düşmemesi olası kazayı önledi. AĞAÇ İKİYE AYRILDI
Şiddetli rüzgar karayolları semtinde ise bir ağacı ikiye ayırdı. E-80 karayolunun şehir geçişi Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün karşısındaki kaldırımda bulunan ağaç rüzga sebebiyle yarıldı. Ağaçtan kopan dallar karayoluna savruldu. Olay yerinde itfaiye ekipleri, güvenlik tedbiri alırken iş makinesi trafiği olumsuz etkileyen ağacı yoldan kaldırdı. Ağaç dallarının kaldırılması sonucu trafik akışı normale döndü. FİLGEÇTİ ALT GEÇİT KÖPRÜSÜNDE ZİNCİRLEME KAZA
Erzurum'da kısa süreli etkili olan rüzgar ve yağmur Filgeçti köprüsünde zincirleme kazaya sebep oldu. Üç aracın birbirine çarptığı kazada bir kişi yaralandı. İki aracın ortasında kalan otomobildeki bir kişi kafasını koltuğu çarpması sebebiyle bilinç kaybı yaşadı. Kaza yerindeki vatandaşlar tarafından araçtan indirilen yaralı yolun kenarına yatırıldı. Bölgeden geçen diş hekimliği fakültesi kız öğrencisi, hastaya ilk müdahaleyi yaparak çevredekilere yerinden canlatılmamasını istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı vatandaşı ambulansla hastaneye kaldırdı. Erzurum’da kuvvetli rüzgar ağaçları kırdı, tabelaları devirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Erzurum, Sabah, Güncel, Haber

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