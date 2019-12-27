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Erzurum'da lapa lapa kar kenti beyaza bürüdü

Erzurum'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

27.12.2019 21:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 21:16
'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışının tadını çıkartan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.
Erzurum'da etkili olan kar yağışı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Lapa lapa yağan karın tadını çıkaran bazı vatandaşlar model gibi poz verip kartopu oynadılar. Öte yandan trafikte aksamalar meydana geldi. kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Erzurum'a karın yakıştığını belirten vatandaşlar, "Akşam saatlerinde etkili olan kar yağış ile şehir merkezi beyaza büründü. Erzurum'a kar yakışıyor. Yılbaşının yaklaşması ile birlikte lapa lapa kar yağıyor. Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte Erzurum bembeyaz olarak 2020'ye girecek" dedi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile beraber yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Yetkililer, bölgede negatif hava şartları nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
(Sefa Tetik - Özge Bozo/İHA)
Erzurum'da lapa lapa kar kenti beyaza bürüdü

Erzurum, Yağan, Güncel

Kaynak: İHA


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