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Erzurum'da lösemili çocuklar için moral programı düzenlendi

Erzurum'da, "Hayatı sev her zaman gülümse" projesi kapsamında lösemi tedavisi gören çocuklara moral vermek amacıyla eğlence programı düzenlendi.

08.11.2019 18:00 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:00 Erzurum'da lösemili çocuklar için moral programı düzenlendi
'da, "Hayatı sev her zaman gülümse" projesi kapsamında lösemi tedavisi gören çocuklara moral vermek amacıyla eğlence programı düzenlendi.
Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla, Toplumsal Duyarlılık Merkezi öncülüğünde Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin katılımıyla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniğinde kanser teşhisi sonrası tedavi sürecine giren çocuklara moral vermek için program yapıldı.
Organizasyonu düzenleyen sağlık görevlilerinin maske takıp "Hayatı sev her zaman gülümse" yazılı tişört giyerek katıldığı ve süslenen serviste gerçekleştirilen etkinlikte, mini konseri dinleyen lösemili çocuklar, palyaçolarla güzel zaman geçirdi.
Etkinlikte çocuklara hediyeler veren sağlık görevlileri, daha sonra onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Karaman Özlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonu aileleri kansere karşı bilinçlendirilmesi, lösemi tedavisi gören çocukların moral ve motivasyonunun sevgiyle yüksek tutulmasının önemine dikkat çekmek adına düzenlediklerini söyledi.
Organizasyon sayesinde çocukların lösemiye teslim edilmemesi, umutların yeşertilmesi ve hayata bağlanmalarında yüzlerinde gülümseme bırakmayı amaçladıklarını dile getiren Özlü, şunları kaydetti:
"Proje, rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın öncülüğünde, Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projeleri kapsamında büyük önem verilen toplumsal duyarlılık projeleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Çocuklarımızın yüzündeki tebessümlerini görmek, onlara bu savaşlarında yalnız olmadıklarını hissettirmek ve halkın bu konuya dikkatini çekmek, bizim için büyük başarı olacaktır. Çocukların bu ortamdan mutlu olduklarını düşünüyoruz. Arzumuz çocuklarımızın yüzünün her zaman gülümsemesi. Onlara kahkaha attırabilmek bizim için önemli. Çocuklar yorucu ve hırpalayıcı bir tedavi süreci geçiriyor ama aileler de bu psikolojik savaşın içindeler."

Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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