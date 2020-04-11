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Erzurum'da mahalle aralarında ekmek sattılar

Erzurum'da mahalle aralarında ekmek sattılarKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Erzurum'da mahalle aralarında ekmek satışı yapıldı.

11.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:30
Erzurum'da mahalle aralarında ekmek sattılar
KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Erzurum'da mahalle aralarında ekmek satışı yapıldı.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, 30 Büyükşehir ile Zonguldak'ta, saat 24.00'den itibaren iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından, sabah erken saatlere kadar hazırlık yapılan fırınlarda üretilen ekmekler araçlara kasalar içinde konularak, mahallelerde evinden çıkmayan vatandaşın ayağına kadar götürüldü. Ekmek satanlar, evlerindeki halka sesini duyurabilmek için 'ekmek geldi' diye bağırdı. Yolunu gözledikleri ekmekçinin mahallelerine gelmesi üzerine vatandaşlardan azıları aşağı inip ekmek aldı, bazıları da evlerinden poşetler sarkıttı.
Merkez Palandöken ilçesinde ekmek fırını işleten Adem Ceylan, Sabaha kadar çalışıp ekmek ürettik. Bu ekmeklerin fırında satılması yasaklanınca araçlarımıza yükleyip mahalle aralarında satmaya başladık diye konuştu. Erzurum’da mahalle aralarında ekmek sattılar

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel
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