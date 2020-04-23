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Erzurum'da maskeli ilginç kutlama

Erzurum'da Palandöken Belediyesi çalışanları Türkiye'de ölümüyle yürekleri yakan çocukların fotoğraflarının olduğu maskelerle İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:39
Erzurum'da maskeli ilginç kutlama
Erzurum'da Palandöken Belediyesi çalışanları Türkiye'de ölümüyle yürekleri yakan çocukların fotoğraflarının olduğu maskelerle İstiklal Marşı'nı okuyarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

4 günlük sokağa çıkma kısıtlanmasının uygulandığı 31 ilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı saat 21.00'de balkonlardan okunan İstiklal Marşı'yla kutlandı. Erzurum'da ise ilginç ve anlamlı bir kutlama vardı. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Palandöken İlçe Kaymakamı Önder Coşğun ve belediye çalışanları aralarında Trabzon'da şehit olan Eren Bülbül, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir, Kars'ta kafası taşla ezilerek öldürülen Sedanur Güzel gibi ölümüyle Türkiye'yi derinden sarsan 11 çocuğun fotoğrafının bulunduğu maskeleri takarak İstiklal Marşı'nı okudu. Palandöken Belediye Binası önünde okunan İstiklal Marşı'na çevredeki apartmanlarda yaşayan vatandaşlar da eşlik etti.

Buruk kutlamanın ardından açıklamalarda bulunan İlçe Belediye Başkanı Muhammet Sunar, böyle güzel bir günde Türkiye'nin ağladığı çocukların maskelerini kullanarak İstiklal Marşı'nı okumayı daha anlamlı bulduklarını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Palandöken, Türkiye, Erzurum, Güncel , Haber
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