Erzurum'da maskesini takan pazara koştu

Korona virüs önlemleri kapsamında pazar alanlarına girişlerde maske takmanın zorunlu olmasının ardından Erzurum'da vatandaşlar maskelerini takıp pazar alanlarına koştu. Halk pazarlarındaki vatandaşlar ise polis ekipleri tarafından sosyal mesafe hususunda sık sık uyarıldı.



Her geçen gün Türkiye'de ve dünyada etkisini hızla artırmaya devam eden korona virüse karşı önlemler artırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında artık pazarlara maskesiz giriş yapılamıyor. Halk pazarlarının girişinde bekleyen polis ekipleri alışveriş için gelen vatandaşlara maske takmaları yönünde uyarılarda bulunuyor. Maske takmayan kişiler ise pazar yerlerine alınmıyor.



Öte yandan, pazar yerine alınan vatandaşlar ise polis ekiplerince sosyal mesafeyi korumaları açısından uyarılıyor. Pazar esnafı ise alışveriş yapacak olan müşterilerin ürünlere dokunmasına izin vermiyor. Halk pazarlarında tüm önlemler alınırken, Erzurumlu vatandaşların hafta sonu pazarlara akın etmesi ise dikkat çekti.



Pazar esnafı da ellerinden geldikçe önlem aldıklarını ifade ederek sebze ve meyve fiyatlarında gözle görünür bir düşüş yaşandığını söyledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA