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Erzurum'da minik öğrenciler "Evde kal" çağrısına videoyla destek verdi

Erzurum'da özel kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşlı ve kronik hastalığı olanların evlerinde kalmalarını teşvik için video hazırladı.

26.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:14
Erzurum'da minik öğrenciler
Erzurum 'da özel kreş ve gündüz bakımevi öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaşlı ve kronik hastalığı olanların evlerinde kalmalarını teşvik için video hazırladı.
Minik öğrenciler, evlerinde ailelerinin çektiği kısa videolarla, Sağlık Bakanlığınca vatandaşlara yapılan "Evde kal" çağrısına destek verdi.
Minikler, videoda büyüklerine "Sevgili büyükbabalarımız ve büyükannelerimiz, biz sizi çok seviyoruz, siz de bizi seviyorsanız evinizde kalın, bizimle kalın.", "Anneanneciğim, babaanneciğim, dedelerim, sağlığınız için evde kalın, siz bizim için çok değerlisiniz.", "Canım dedem, ben seni çok seviyorum. Hastaneler kapalı gidemezsin, dışarı çıkma hasta olursun." diye seslendi.
Bakımevi öğretmenlerince sosyal medyada paylaşılan video, büyük beğeni topladı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Erzurum, Güncel

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