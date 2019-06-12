Erzurum'da motorlu kara taşıtı sayısı arttı

Kaynak: İHA

Erzurum'da Nisan 2019 döneminde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.44 oranında artış kaydetti. Bölge illeri içinde araç varlığı bakımından 3'üncü sırayı alan Erzurum'un taşıt sayısı bölge toplamında yüzde 15.43'lük oran gösterdi. İlde bin kişiye düşen araç sayısı 156.4 olarak kaydedildi.TÜİK ERZURUM VERİLERİErzurum'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 119 bin 997, otomobil sayısının ise 59 bin 300 olduğu açıklandı. 2018 yılının nisan ayına göre motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 1.44, otomobil sayısı yüzde 1,35, kamyonet sayısı yüzde 1.24, traktör sayısı ise yüzde 2,42 oranında artış gösterdi. İlde bin kişiye düşen motorlu kara taşıtı sayısı 156.4, otomobil sayısı ise 77.3'e yükseldi.ERZURUM NİSAN 2019 VERİLERİ2019 yılı Nisan ayı ölçeğinde Erzurum trafiğine 59 bin 300 otomobil, 2 bin 846 minibüs, bin 183 otobüs, 27 bin 24 kamyonet, 5 bin 860 kamyon, 2 bin 840 motosiklet, 725 özel amaçlı taşıt, 20 bin 219 traktör olarak toplam 119 bin 997 aracın kayıtlı olduğu bildirildi. Araç toplamı içinde otomobil varlığı oranı yüzde 49,4 oldu.2019 BÖLGESEL VERİLER VE ERZURUMTÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği(DOSİAD) tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, Erzurum'da 119 bin 997, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 195 bin 242, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 321 bin 287, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde 777 bin 544 motorlu kara taşıtı trafiğe kayıtlı bulunuyor.OTOMOBİL VARLIĞI VE ERZURUMTÜİK 2019 Mart dönemi motorlu kara taşıtları iller dağılım sonuçlarına göre; Erzurum'da 59 bin 300, KUDAKA istatistik Bölgesinde 94 bin 436, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illerinde 126 bin 371, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde toplam 342 bin 394 otomobil trafiğe kayıtlı durumda. Erzurum'un otomobil varlığının bölge toplamındaki payı ise yüzde 17.31 oldu.TRAKTÖR VARLIĞI BÖLGESEL SONUÇLARTÜİK Mart 2018 verilerine göre Erzurum'da 20 bin 219, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinde 30 bin 817, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 75 bin 251, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde ise 137 bin 881 traktör trafiğe kayıtlı. Bölge illeri içinde en yüksek sayıda traktör varlığına sahip il 24 bin 728 araçla Malatya olurken, Erzurum 20 bin 219 traktörle ikinci sırada yer alıyor.BÖLGE İLLERİ TAŞIT SAYISI DAĞILIMITÜİK verilerine göre, Ağrı'da 32 bin 607, Bingöl'de 17 bin 399, Bitlis'te 22 bin 641, Elazığ'da 125 bin 236, Erzincan'da 59 bin 7511, Erzurum'da 119 bin 997, Hakkari'de 9 bin 419, Kars'ta 45 bin 820, Malatya'da 174 bin 354, Muş'ta 34 bin 337, Tunceli'de 9 bin 335, Van'da 79 bin 30, Ardahan'da 19 bin 474, Iğdır 'da 28 bin 144 motorlu kara taşıtı trafiğe kayıtlı bulunuyor.BÖLGE İLLERİ OTOMOBİL SAYILARINisan 2019 ölçeğinde, Ağrı'da 9 bin 636, Bingöl'de 7 bin 704, Bitlis'te 7 bin 922, Elazığ'da 71 bin 435, Erzincan'da 28 bin 439, Erzurum'da 59 bin 300, Hakkari'de 2 bin 166, Kars'ta 11 bin 956, Malatya'da 93 bin 153, Muş'ta 9 bin 63, Tunceli'de 3 bin 506, Van'da 27 bin 771, Ardahan'da 3 bin 901, Iğdır 'da 6 bin 442 otomobil trafiğe kayıtlı.TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 23 MİLYONU AŞTITrafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 23 milyon 8 bin 927 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Nisan dönemi motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı. Buna göre; Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 8 bin 927 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.NİSAN AYI VERİLERİNisan ayında 54 bin 322 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 54 bin 322 taşıt içinde otomobil yüzde 55,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 25,4 ile motosiklet, yüzde 11,4 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.AYLIK EDĞİŞİMTrafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,5 azaldı. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,5 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 8,5, minibüste yüzde 44,7, otobüste yüzde 22,6, kamyonette yüzde 18,2, motosiklette yüzde 1,1 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 10,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 59, traktörde ise yüzde 5,2 artış oldu.YILLIK DEĞİŞİMTrafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,2 azaldı. Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 44,2 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 45,7, minibüste yüzde 76,5, otobüste yüzde 56,7, kamyonette yüzde 50, kamyonda yüzde 60,9, motosiklette yüzde 28,5, traktörde ise yüzde 56 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 95,3 artış oldu.TOPLAM TAŞIT SAYISITrafikteki toplam taşıt sayısı Ocak-Nisan döneminde 143 bin 6 adet arttı Ocak-Nisan döneminde 213 bin 541 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 535 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 143 bin 6 adet arttı.DEVİRNisan ayında 661 bin 504 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan toplam 661 bin 504 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 5 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.LPGLİ ARAÇTrafiğe kayıtlı LPG'li otomobil oranı yüzde 37,7 oldu. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 475 bin 682 adet otomobilin yüzde 37,7'si LPG, yüzde 37,2'si dizel, yüzde 24,7'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.SİLİNDİR HACİMLERİTrafiğe en fazla 1501-1600 motor silindir hacimli otomobillerin kaydı yapıldı. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 125 bin 510 adet otomobilin yüzde 38,1'i 1501-1600, yüzde 27,2'si 1401-1500, yüzde 16,8'i 1301-1400, yüzde 11,3'ü 1300 ve altı, yüzde 5,4'ü 1601-2000, yüzde 1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.RENKTrafiğe en fazla beyaz renkli otomobillerin kaydı yapıldı. Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 125 bin 510 adet otomobilin yüzde 53,4'ü beyaz, yüzde 23,6'sı gri, yüzde 7,2'si siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 10,2'si diğer renklerdedir.HİBRİT VE ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER TRAFİKTE YOĞUNLAŞIYORHibrit ve elektrikli otomobiller, Türkiye'de hızla sayılarını artıyor. 2017 yılında trafiğe kayıtlı hibrit ve elektrikli otomobil sayısı bin 685 iken, 2019 yılı Nisan itibariyle bu sayı 8 bine yaklaşmış durumda.Hibrit ve elektrikli otomobiller, Türkiye'de görünürlüğünü artırıyor. Her geçen gün sayısını artıran bu otomobiller, trafikte sıkça yol almaya başladı. 2017-2019 dönemlerinde Türkiye elektrikli ve hibrit otomobil sayılarındaki artışlar yüzde 300'lere dayandı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı 'Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerine göre Türkiye'de hibrit otomobil sayısı 2017 yılında bin 685 iken 2018 yılında yüzde 218 artarak 5 bin 367 oldu. Trafiğe kayıtlı hibrit otomobil sayısı 2019 yılında ise yüzde 47 artarak 7 bin 903 olduğu görüldü. Verilere göre yakıt türü bilinmeyen 38 bini aşkın otomobilden de bu kategoriye ekleme olabileceği varsayılırsa, rakam 10 bine göz kırpıyor.Türkiye'de toplamda trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 12 milyon 475 bin 682 iken bunların 3 milyon 81 bin 42'si benzinli, 4 milyon 638 bin 810'u dizel, 4 milyon 708 bin 815'i LPG'li, 7 bin 903 elektrikli ve hibrit otomobil bunların yanısıra yakıt türü bilinmeyen araçların sayısının 38 bin 512 olduğu görüldü. - ERZURUM