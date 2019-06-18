Erzurum'da Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Erzurum'da bugün Lalapaşa Camii'nde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Gıyabi cenaze namazına katılan vatandaşlar Mursi'nin resimlerinin yer aldığı pankartlar taşıdı.



Yoğun bir kalabalığın katıldığı gıyabi cenaze namazını Erzurum İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula kıldırdı. Namazın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Dr. Fatih Kurt dua yaptı.



Burada bir basın açıklaması yapan Erzurum Sivil Toplum Platformu Başkan Vekili Abdulkerim Kavaz, "Bugün burada, dün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemede müslümanların onurunu savunurken şehadete yürüyen Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetine şahitlik etmek ve yıllardır onu zindanda tutan zalimleri lanetlemek ve safımızı belli etmek için toplanmış bulunuyoruz. Erzurum Sivil Toplum Platformu mensupları olarak şehidimize Allahtan rahmet diliyor ve tüm İslam alemine sabırlar niyaz ediyoruz" dedi.



Mısır'da yıllarca süren diktatörlükten sonra 2012 yılında Muhammed Mursi Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı olduğunu ifade eden Kavaz, "Bir yıllık iktidarında yaptığı icraatlarıyla ülkesini emperyalizmin tasallutundan kurtarmaya çalışmış, müslümanların yüzünü ak etmiş, ama küresel zalimleri tedirgin etmişti. Bu gidişata daha fazla tahammül etmeyen zalimler ülkede iç karışıklık meydana getirmiş, silahlı gruplarla halkı karşı karşıya getirmiş ve merhum Mursi'yi askeri darbe ile görevden almış, mahkum etmişlerdi. Sürekli demokrasiden bahseden, insan hakları savunuculuğu yapan batı, söz konusu İslam coğrafyası olunca her şeyi rafa kaldırıyor, iki yüzlülüğünü bir kere daha ortaya koyuyordu. Mısır halkının meşru yolla seçmiş olduğu Muhammet Mursi'yi,3 Temmuz 2013 tarihinde Sisi yönetimindeki askeri cunta ile deviren küresel müstekbirler, düzmece mahkemeler kurarak binlerce Müslümanı zindana atmış ve yüzlerce Müslümana idam kararı vermişlerdir. Demokrasi havarisi kesilen Avrupa Birliği neredesiniz, Dünyanın jandarmalığına soyunan ABD neredesin,



Birleşmiş Milletler neredesiniz! Zalimlerin bu kararı gösteriyor ki, mesele emperyalizmin çıkarları olunca, Müslümanların tercih ve iradesine saygı söz konusu bile değildir. Evet biz onların demokrasi yalanıyla, özgürlük yalanıyla, insan hakları yalanıyla ümmet coğrafyasında işledikleri cinayetleri, tecavüzleri çok iyi biliyoruz.



Ey Küresel Firavunlar! Cezayir'de bir buçuk milyon Müslümana soykırım yaparak katlettiğiniz unutmadık, unutmayacağız. Irak'ta demokrasi getiriyoruz diyerek bir buçuk milyon Müslümanı katlettiğinizi yüzbinlerce kadına tecavüz ettiğinizi unutmadık, unutmayacağız. Avrupa'nın göbeğinde yer alan Bosna'da, Birleşmiş Milletler gözetiminde sekiz bin Müslümanı katlettiğinizi unutmadık, unutmayacağız.



Afganistan'da, Pakistan'da on binlerce Müslümanı mayınlarla kolsuz bacaksız bıraktığınızı unutmadık, unutmayacağız. Ümmetin göz bebeği olan Filistin'de onlarca yıldır yaptığınız zulümleri, ambargoları, katliamları unutmadık, unutmayacağız.



Çeçenya'da, Mali'de, Keşmir'de, Somali'de yaptığınız zulümleri, katliamları unutmadık unutmayacağız.



Suriye'de fosfor bombalarıyla Müslümanların üzerine ölüm yağdırdığınızı, zehirli gazlarla bebekleri bile katlettiğinizi unutmadık, unutmayacağız.



Arakan'da, Doğu Türkistan'da halen devam eden zulümlerinizi, katliamlarınızı unutmayacağız" diye konuştu.



Ak Parti Erzurum İl Başkanlığı Tanıtım ve Medyadan sorumlu İl Başkan Yardımcısı Metin Barlak ise burada yaptığı açıklamada, "Mısır'ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mürsi, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk'a yürümüştür.



İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mürsi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz'unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır'da, darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir.



2357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mürsi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma!" (İbrahim, 42) diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır'da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz.



Biz, Mürsi'nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA