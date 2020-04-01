Erzurum'da Nisan ayında kar sürprizi
Erzurum'da 1 Nisan'da kar sürprizi yaşadı.
01.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:58
Erzurum'da 1 Nisan'da kar sürprizi yaşadı.
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı Erzurumlulara 1 Nisan şakası yaptı. Sabah karla uyanan Erzurumlular 'Bahar mevsimini beklerken yağan kar bizlere güzel bir sürpriz yaşattı' dediler. - ERZURUM
Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı Erzurumlulara 1 Nisan şakası yaptı. Sabah karla uyanan Erzurumlular 'Bahar mevsimini beklerken yağan kar bizlere güzel bir sürpriz yaşattı' dediler. - ERZURUM
Kaynak: İHA