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Erzurum'da Nisan ayında kar sürprizi

Erzurum'da 1 Nisan'da kar sürprizi yaşadı.

01.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:58
Erzurum'da Nisan ayında kar sürprizi
Erzurum'da 1 Nisan'da kar sürprizi yaşadı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı Erzurumlulara 1 Nisan şakası yaptı. Sabah karla uyanan Erzurumlular 'Bahar mevsimini beklerken yağan kar bizlere güzel bir sürpriz yaşattı' dediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: 1 Nisan, Sabah, Güncel
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