Erzurum'da Nisan ayında kar sürprizi
Erzurum'da Nisan ayında kar sürprizi Erzurum'da 1 Nisan'da kar sürprizi yaşadı.
01.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:46
Erzurum'da Nisan ayında kar sürprizi
ERZURUM - Erzurum'da 1 Nisan'da kar sürprizi yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı Erzurumlulara 1 Nisan şakası yaptı. Sabah karla uyanan Erzurumlular 'Bahar mevsimini beklerken yağan kar bizlere güzel bir sürpriz yaşattı' dediler.
ERZURUM - Erzurum'da 1 Nisan'da kar sürprizi yaşadı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı Erzurumlulara 1 Nisan şakası yaptı. Sabah karla uyanan Erzurumlular 'Bahar mevsimini beklerken yağan kar bizlere güzel bir sürpriz yaşattı' dediler.
Kaynak: İHA