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Erzurum'da off road coşkusu

Erzurum Macera Off Road ve Doğa Sporları Kulübü, kent meydanında kurdukları parkurda vatandaşlara kış sporlarını tanıttı.

08.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:58Erzurum'da off road coşkusu
Erzurum Macera Off Road ve Doğa Sporları Kulübü, kent meydanında kurdukları parkurda vatandaşlara kış sporlarını tanıttı.

Kış turizmine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenleyen Erzurum Macera Off Road ve Doğa Sporları Kulübü, macera severlere kış sporlarını tanıttı. Sporları uygulamalı olarak gösteren ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan kulüp, kurmuş oldukları platformla vatandaşların adrenalin yaşamasına da fırsat sundu. Havuzbaşı kent meydanında Erzurum Büyükşehir Belediyesinin de desteği ile kurulan tanıtım platformunda motorlu kış sporlarını deneyimleyen Erzurum Valisi Okay Memiş, "Çocukluğumuzda leğenlerle karın üzerinde kayardık, aracın arkasına halatla bağlanan lastik mevzusunu da ona benzettim" şeklinde konuştu.

Vali Memiş, "Bu sporların deneyimlenmesini gençlere tavsiye ediyorum. Biz kış turizmine hazırız. Palandöken dağındaki pistleri yeniledik ve Ejder 3200 pistini faaliyete açtık. Pistlerimizi ve otel sayılarımızı arttırıyoruz. Herkesi kış turizmini yaşamaya davet ediyorum" diyerek, Dünya Snowboard Şampiyonası'nın Erzurum'da yapılmasını planladıklarını ve hazırlıklarının tamamlandığı müjdesini verdi.

Macera Off Road ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş ise, "Motorlu kış sporlarını tanıtmak amacıyla off road kulübü olarak yılda 10 bine yakın turist ağırlamaktayız. Hedefimiz, 10 bin olan turist sayımızı 20 bine çıkarıp, Erzurum'un 1 milyon turist hedefine katkıda bulunmak. Bunun için kent meydanında etkinliğimizi gerçekleştirdik" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ise, "Karda off road, karda safari ile Erzurum yeni tanışıyor. Erzurumluların bu spora ilgisi çok fazla oldu. 7'den 70'e herkesi bu sporu yapmaya davet ediyorum" dedi. - ERZURUM

turist, Güncel

Kaynak: İHA

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