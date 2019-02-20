Erzurum'da Öğrenciler Arası Ödüllü Bilgi Yarışması Düzenlenecek

Erzurum Genç
Düşünce Derneği, kent genelinde 10. sınıflar arası ödüllü bilgi yarışması düzenleyecek.
Dernek tarafından 10. sınıfta öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak düzenlenecek bilgi yarışmasında dereceye giren katılımcılar altınla ödüllendirilecek.
Takımlar halinde gerçekleştirilecek yarışmalarda birinci olan takıma 3 altın, ikinci olana 3 yarım altın
, üçüncü olan takıma ise 3 çeyrek altın ödül verilecek.
Başvuruları 25 Şubat Pazartesi ile 3 Mart Pazar günleri arasında derneğe yapılacak bilgi yarışmasının finali, okul içi yarışmalar ve bölge yarışmalarının ardından 22 Mart
2019 Cuma günü gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA