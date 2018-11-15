Erzurum'da "Okullararası Kros İl Birinciliği" Yarışları Yapıldı

Erzurum
'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) tarafından "Okullararası Kros İl Birinciliği" müsabakaları düzenlendi.
GSİM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Spor Genel Müdürlüğü Okul Sporları faaliyet programında yer alan ve Erzurum GSİM tarafından düzenlenen "Okullararası Kros İl Birinciliği" yarışları yapıldığı ifade edildi.
Açıklamada, yarışları Okul Sporları Şube Müdürü Yaşar
Elen, Sporları Şube Müdürlüğünden Serhat Celil Yücel ve Buket Sevindik
, Milli Eğitim İl Koordinatörü Zeyit Palabıyık ve Atletizm
İl Temsilcisi Fesih Doğan'ın organize ettiği aktarıldı.
Yıldızlar, Genç A ve Genç B kategorilerinde yarışların yapıldığının aktarıldığı açıklamada, sporcuların soğuk havaya aldırış etmeden dereceye girme mücadelesi verdikleri kaydedildi.
Yıldızlar kategorisinde kızların 2 bin, erkeklerin 3 bin metrede yarıştıkları ve Genç A ve Genç B kategorilerinde ise kızların 3 bin, erkeklerin ise 5 bin metre koştukları ifade edildi.
Ferdi ve takım yarışları sonucunda başarılı olan sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.
Genç
15 Kasım 2018 Perşembe 17:56