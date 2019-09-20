Haberler » Güncel » Haber

Erzurum'da otobüs ile tır çarpıştı: 17 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tırın karıştığı kazada ikisi ağır 17 kişi yaralandı.

20.09.2019 10:18Erzurum'da otobüs ile tır çarpıştı: 17 yaralı
Erzurum'un Aşkale ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tırın karıştığı kazada ikisi ağır 17 kişi yaralandı.
Tercan-Aşkale kara yolu Tepebaşı mevkisinde meydana gelen kazada, Süleyman Gürkaner'in kullandığı 60 BD 928 plakalı yolcu otobüsü önünde giden bir tıra arkadan çarptı.
Otobüsteki 17 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.
Gelen itfaiye ekipleri ile çevredekilerce araçtan çıkartılan yaralılar Erzurum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Tedavileri süren yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Erzurum, Aşkale, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:26 Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman atandı
10:26 Adıyaman emniyet müdürü değişti
10:26 Taciz iddiasıyla halkı galeyana getirenlere operasyon: 40 gözaltı
10:25 Yurt dışı ÜFE aylık yüzde 1,41 düştü
10:25 Kurulan şirket sayısı Ağustos'ta azaldı
10:25 Bayburtlu Şehit Türkoğlu kabri başında anıldı
10:25 Başkan Çiğdem, şampiyon tekvandocuları altınla ödüllendirdi