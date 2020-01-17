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Erzurum'da otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı

Erzurum'da otomobilin minibüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

17.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:32Erzurum'da otomobil minibüse çarptı: 11 yaralı
'da otomobilin minibüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Rakip Demir yönetiminde 25 LL 083 plakalı otomobil, Erzurum- kara yolunda aynı yönde seyreden Adem Bayrak'ın kullandığı 25 M 0062 plakalı minibüse çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs, refüje çıkarak önce ışıklandırma direği, ardından da ağaçlara çarparak durabildi.
Kazada araç sürücülerinin yanı sıra minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle tek yönlü trafiğe kapanan yol araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Erzincan, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA

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