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Erzurum'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle otomobil uçuruma yuvarlandı.

17.12.2019 10:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:27Erzurum'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı
Erzurum'un ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Erzurum - Ağrı-Kars Karayolu Horasan çıkışında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 75 AY 906 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma uçtu. Kaza sonrası araçta bulunan iki kişi araç içerisinden çıkarılarak ilçe hastanesine kaldırıldı.

"Aynı yerde 1 yıl içerisinde 10. kaza"

Öte yandan vatandaşlar bugün meydana gelen trafik kazasının olduğu yerde 1 yıl içerisinde 10. kaza olduğunu belirterek geçtiğimiz yıl da yine aynı noktada askeri zırhlı aracın uçtuğunu ve 3 askerin yaralandığını söyledi.

Yolda ışıklandırma çalışmalarının az olduğunu ileri süren vatandaşlar, bir anda kavşak sonrası yolun 90 derece bittiğini, sürücülerin hakimiyeti toparlayamayıp uçuruma uçtuklarını iddia etti. - ERZURUM

Horasan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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