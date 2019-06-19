19.06.2019 18:45
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Erzurum'da otomobilin motor bölümüne giren yılan korkuttu

Erzurum

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne giren yılan sürücü ve çevredekilere zor anlar yaşattıOsman Ayyıldız Caddesi'nde otomobili ile ilerleyen Gökhan Yılmaz, aracının motor kısmına yılan girdiğini fark edince endişelenip cadde kenarına park etti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde bir otomobilin motor bölümüne giren yılan sürücü ve çevredekilere zor anlar yaşattı
Osman Ayyıldız Caddesi'nde otomobili ile ilerleyen Gökhan Yılmaz, aracının motor kısmına yılan girdiğini fark edince endişelenip cadde kenarına park etti.
Hemen aracından inen Yılmaz, yılanın motor bölümünden çıkartılması için itfaiyeden yardım istedi.
Gelen itfaiye ekipleri de yılanın dışarıya çıkması otomobilin kaputunu açıp su sıktı. Bu sırada bir vatandaş tarafından yakalanıp caddeye bırakılan yılan yeniden aracın motor kısmına girdi.
Yılan, itfaiyenin yanı sıra çevredeki vatandaşların da uğraşı göstermesine rağmen dışarıya çıkmadı. Sürücü Yılmaz, bunun üzerine otomobiline binip caddeden uzaklaştı.
Çevredeki vatandaşlar, yılanın dışarıya çıkarak kendilerine zarar vereceği endişesiyle tedirginlik yaşadı.
Kaynak: AA
Gökhan Yılmaz, Oltu, Erzurum, Güncel

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